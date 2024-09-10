ФСБ пришла с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нагрянули с обысками в здание Управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Газета.Ru

Отмечается, что обыск прошел днем 10 сентября. Следствие возбудило уголовное дело, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники Службы «М», которой курируют правоохранительную систему регионального ФСБ. Обыски прошли по делу о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. Отмечается, что фигурантами дела стали трое человек. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что при обыске у арестованного за взятку военкома в Москве изъяли крупную сумму денег. NSN.FM