Следователь отказался допросить сослуживцев Попова

Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

По его словам, Попов не успел полностью ознакомиться с материалами уголовного дела, однако их уже передали военную прокуратуру. Кроме того Буйновский указал, что следователь «необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности» его подзащитного.

Напомним, что Попова арестовали на два месяца в Москве по подозрению в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей. Они предназначались для строительства линии обороны в зоне СВО. По данному делу также проходят предприниматель из Краснодарского края и офицер ЮВО, которые считаются сообщниками генерала.