Названы подробности инцидента с москвичкой на Бали

Российская туристка Александра М. поехала на вулкан Ринджани без официального разрешения. В связи с этим власти Бали не начали масштабную поисковую операцию, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, графический дизайнер в конце августа поехала в одиночку на активный вулкан с тем, чтобы отпраздновать на нем свой день рождения. Последний раз москвичка выходила на связь 30 августа.

Родственники пропавшей 44-летней женщины сообщили, что сейчас данных об Александре нет ни у полиции, ни у Национального агентства по поиску.

В связи с этим близкие вынуждены самостоятельно оплачивать спасательную операцию, в ходе которой специалисты с помощью дронов осматривают территорию.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3700). Восхождения на него без официального гида запрещены. Это обусловлено тем, что перед подъемом необходимо пройти через джунгли с дикими обезьянами.