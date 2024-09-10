В Москве был задержан предполагаемый наводчик украинской армии, которая устроила массированный обстрел беспилотниками по столице и Подмосковью. Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана, но недавно приехал в Россию и за несколько дней до атаки был замечен фотографирующим военкомат Люберец, сообщает telegram-канал Mash.

«Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве. Это приезжий из Узбекистана — за несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — передает telegram-канал.

Повреждены несколько этажей и десятки квартир: последствия разрушительной атаки БПЛА в Раменском. Фоторепортаж

Мухаммадамин был задержан силовиками после того, как в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов. На допросе он рассказал, что передавал собранные материалы Раджабу М., с которым познакомился в социальных сетях, через WhatsApp и Telegram, используя фейковый аккаунт. Через несколько часов после задержания произошли попытки атаки на Москву украинскими дронами «Лютый». По данным источников Mash, российские системы ПВО сбили 11 таких аппаратов в различных городских округах, включая Люберецкий. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об организации и содействии террористической деятельности.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. На момент публикации материала ответа не поступило.

В ночь на 10 сентября российские территории, в том числе Московская область, подверглись нападению украинских беспилотников. В городе Раменское от атаки пострадали два жилых дома, расположенные на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о трех пострадавших и одной погибшей 46-летней женщине. В результате ударов БПЛА также были повреждены десятки квартир.