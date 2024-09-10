В центре Москвы задержали модель с наркотиками в трусах

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве модель Анастасию Остроухову, у которой с собой было 1,5 грамма запрещенного наркотика. Девушка прятала их в трусах. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Такси с 26-летней Анастасией Остроуховой на заднем сидении остановили в 6 утра на Мясницкой. Остроухова заметно нервничала, суетилась и поправляла одежду. Полицейские решили досконально её досмотреть и не прогадали — нашли в нижнем белье пакетик с неизвестным веществом, — заявил собеседник Telegram-канала Baza.

Силовики обнаружили у девушки 1,42 грамма эфедрона. Остроухова хранила наркотик для личного употребления, считают следователи.

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