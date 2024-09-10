Стало известно, когда жильцы пострадавшего дома в Раменском смогут попасть в квартиры

У жителей 1-6 этажей пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском появится возможность оказаться в своих квартирах уже сегодня. Они смогут забрать личные вещи и оценить обстановку, заявил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко, передает РИА Новости.

По данным агентства, сейчас уже можно заходить во все подъезды, кроме первого. В Фонд капремонта региона утверждают, что заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего от атаки БПЛА дома в Раменском будет невозможно в течение 2-3 месяцев.

Векленко подчеркнул, что при необходимости, в квартирах где собственники отсутствуют, специалисты будут взламывать двери, поскольку в доме пострадали внутренние инженерные сети.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 10 сентября российские средства ПВО перехватили 144 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов над Московской областью.

В частности, стало известно о двух беспилотниках, сбитых в Раменском городском округе. Мэр уточнял, что на месте падения обломков нет разрушений и пострадавших. Позже появилась информация о еще одном сбитом дроне, затем - о еще двух. Собянин сообщил, что при отражении атаки в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома. Ранним утром в городском округе был сбит еще один дрон.