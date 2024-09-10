Суд арестовал счета сына фигуранта дела о сухпайках

Басманный суд Москвы арестовал счета сына умершего в СИЗО Игоря Котельникова, который был фигурантом дела о хищениях при поставках продуктов для армии. Об этом стало известно во вторник, 10 сентября. Вечерняя Москва

Обеспечительные меры были наложены по ходатайству следователя. В ходе слушаний адвокат Котельникова-младшего указывал, что он проживает отдельно от отца, имеет собственный источник дохода от трудовой деятельности, поэтому просил отказать в аресте его счетов. Однако суд согласился с доводами следственных органов, что средства на его счетах получены от преступной деятельности. Решение было принято в начале июня, когда был арестован Игорь Котельников. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что свидетели подтвердили его причастность к особо крупной растрате, связанной с делом сухпайков для нужд Вооруженных сил России. News.ru