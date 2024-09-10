Комика Дмитрия Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

8 сентября Гаврилов должен был выступать в местном клубе, однако перед выступлением юмориста задержали. На него оформили административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП РФ), а суд назначил комику 13 суток административного ареста. Причиной стали высказывания во время прошлых выступлений в Тбилиси.

После задержания в Сети появилось видео с комиком, на которым он признает свою «ошибку». На кадрах Гаврилов заявил, что он позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан России или дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — сказал комик.

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Напомним, Гаврилову 31 год, он родился в Нижнем Новгороде. В прошлом комик участвовал в шоу StandUp на ТНТ, «Прожарка» на ТНТ4 и других проектах.