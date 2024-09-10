В Махачкале во время ринопластики умерла студентка медвуза

Девушка умерла во время операции по ринопластике в одной из частных клиник в Махачкале.

Проводится доследственная проверка, сообщается в Telegram-канале СУ СК по Дагестану.

"В одном из медицинских центров в Махачкале в операционной скончалась 23-летняя жительница города Махачкалы. По данному факту <…> проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в СУ СК по Дагестану, девушка умерла во время операции по ринопластике. В Дагестанском государственном медицинском университете сообщили ТАСС, что девушка являлась студенткой данного вуза, она обучалась на пятом курсе.

Организована проверка прокуратурой республики.