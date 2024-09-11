СК раскрыл убийство мужчины, совершенное в Москве в 1996 году

Следственный отдел по Таганскому району раскрыл убийство, совершенное в Москве в 1996 году. Об этом столичный СК сообщил в своем телеграм-канале.

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Следствие установило, что 15 декабря 1996 года мужчина дважды выстрелил в знакомого в гостинице, расположенной на улице Варварке. От полученных травм тот погиб на месте. При этом причиной нападения стала возникшая между мужчинами личная неприязнь.

Изначально преступник смог скрыться от органов следствия, однако спустя время правоохранителям удалось установить, что обвиняемый сменил имя и проживает в другом регионе. Злоумышленника задержали в одном из московских аэропортов. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

Ранее московские следователи смогли раскрыть совершенное 31 год назад убийство. В 1993 году мужчина "из корыстных и личных мотивов" избил стеклянной бутылкой своего знакомого, который вскоре погиб от полученных травм. Преступник также был задержан в одном из столичных аэропортов.