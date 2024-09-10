Пожар произошел рядом со строящимся зданием в районе Парка Победы на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных кадрах виден густой дым. Информация о площади пожара и горящем объекте уточняется.

Напомним, что 8 сентября пожар произошел в типографии в Москве. Возгорание охватило офисную мебель, технику и частично кровлю на площади в 400 квадратных метров. Спасателям удалось полностью потушить огонь. О пострадавших не сообщалось.

7 сентября пожар произошел в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Площадь возгорания составила 30 квадратных метров — горели мебель и оборудование. Из здания эвакуировали 50 человек, никто не пострадал.