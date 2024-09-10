Работник погиб и трое пострадали при возгорании коллектора в цеху Нижнего Тагила

Работник погиб и трое пострадали при возгорании коллектора природного газа доменной печи в цеху «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле Свердловской области, организована проверка, сообщили в региональной прокуратуре. RT на русском

«В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку в связи с гибелью работника и травмированием еще троих сотрудников при выполнении трудовых обязанностей на местном предприятии», — говорится в сообщении прокуратуры. News.ru

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