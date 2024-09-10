Москва станет новой целью? Как ВСУ атаковали Россию 10 сентября, жертвы
10 сентября ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы, средства ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили более сотни украинских беспилотников. Какие регионы пострадали, есть ли жертвы, может ли Москва стать приоритетной целью Украины, как ВСУ атаковали Россию 10 сентября?
Сколько БПЛА атаковало Россию в ночь на 10 сентября
10 сентября пресс-служба Минобороны России сообщила, что в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа.
«72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 — над территорией Московской области, 14 — над территорией Курской области, 13 — над территорией Тульской области, восемь — над территорией Белгородской области, семь — над территорией Калужской области, пять — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один — над территорией Орловской области», — сообщили в МО.
Что произошло в Подмосковье, атака на жилые дома в Раменском
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском.
«В Спортивном проезде горят квартиры в районе 11–12-го этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимация дежурят у дома. К сожалению, погиб девятилетний ребенок», — написал Воробьев около 05:30 мск.
Он отметил, что еще один беспилотник попал в дом на Высоковольтной улице. Повреждения получила квартира на девятом этаже, подчеркнул глава региона.
«Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной. Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна», — добавил губернатор.
Позднее Воробьев рассказал, что в доме в Спортивном проезде пострадали три человека — все они доставлены в Раменскую больницу.
«Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пункты временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — уточнил глава Подмосковья.
На опубликованных в Сети кадрах из Раменского можно увидеть поврежденные жилые дома. На одном из фото заметно, что взрыв задел середину и верхние этажи жилого здания.
Что произошло в других регионах
Наибольшее число беспилотников противник направил на Брянскую область, где российские средства ПВО уничтожили и перехватили 72 БПЛА.
«За прошедшую ночь силами ПВО <...> перехвачено и уничтожено 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <...> Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены», — сообщила глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что над регионом сбито 12 украинских дронов. По данным МО, всего было уничтожено 14 БПЛА. Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников нельзя.
«Сегодня ночью силами ПВО в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах уничтожено семь БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет», — написал в своем Telegram-канале глава Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в ходе атаки украинских беспилотников в регионе обошлось без разрушений и пострадавших. Глава Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах, жертв и пострадавших нет. В Орловской области, по данным регионального главы Андрея Клычкова, также обошлось без последствий.
Может ли Москва стать приоритетной целью ВСУ
По данным Telegram-канала INSIDER-T, ночная атака ВСУ на Подмосковье и близлежащие российские регионы указывает, что «Украина своей целью теперь ставит Москву для террора мирных граждан».
«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому
Ранее канал утверждал, что НАТО разработало план ударов по РФ руками Украины и считает его высшей точкой эскалации в рамках текущего украинского конфликта.
«По этапам это будет происходить так: массовое прощупывание систем ПВО РФ; удары „по нарастающей“ — сначала ближе к границе, затем вглубь; Россия либо „стерпит“, либо ответит НАТО началом вооруженного конфликта», — пишут авторы.
Ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на AMVET сообщили, что Украина, США, Великобритания и Франция готовят удар по российской территории.
«Ошеломляющий удар Storm Shadow по Сочи с резиденцией, Москве, штабам, флоту, аэродромам, развязкам и городам с предприятиями ВПК. <...> Сейчас ВСУ копят F-16 и ракеты, чтобы „заштормить Москву и поразить россиян“, — причем гибель мирняка официально называется приемлемой и полезной для деморализации, протестов, паники и т. д. Ранее Нидерланды разрешили Киеву бить с помощью их F-16 по „старой“ России, а Британия — использовать для этого Storm Shadow», — сообщает Telegram-канал «Мэйдэй. Хроника пикирования».