Мужчина избил пассажира московского метро и попал на видео

35-летний мужчина избил пассажира московского метро на станции «Кленовый Бульвар» Большой кольцевой линии. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Происшествие, произошедшее перед турникетами, запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах мужчина повалил оппонента и начал избивать жертву ногами. Рядом находилась женщина в униформе, которая пыталась остановить пассажира, однако тот на нее не реагировал.

Прокуратура отметила, что мужчина действовал, «грубо нарушая общественный порядок, осознавая общественную опасность своих действий» и «из хулиганских побуждений. Что могло стать причиной конфликта не уточняется. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, степень тяжести его состояния не раскрывается.

Сотрудники прокуратуры Московского метрополитена контролируют привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.