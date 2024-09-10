Появились подробности захвата заложников в Новосибирске

В Новосибирске захвативший заложников 37-летний рецидивист требовал от властей три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Lenta.ru

В ночь на вторник 10 сентября в полицию поступило сообщение о захвате заложников в квартире на улице Жуковского. Мужчина удерживал женщину и троих ее детей и угрожал применить оружие. Российская газета

Отмечается, что злоумышленник был задержан, потерпевшие освобождены. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении детей приняты меры реабилитации, они помещены в центр соцпомощи «Семья». ТАСС