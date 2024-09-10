Главу районного отдела СК в Перми зарубили топором

Руководитель территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае Евгений Середкин был убит в своем доме в Перми. Проверяется версия о свершения преступления из-за ревности, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России по региону.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

«В кратчайший срок подозреваемый был установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. (…) Следствием устанавливаются все мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности», - говорится в заявлении СК России.

По данным источников газеты «Коммерсант», смерть Евгения Середкина, считавшегося одним из самых профессиональных сотрудников управления, «наступила от ударов топором, тело было обнаружено сегодня ночью». При этом убийство не связано с его служебной деятельностью, а совершено по бытовым мотивам, утверждает издание.

Ранее 34-летняя жительница Перми была заподозрена в убийстве своего девятилетнего сына. По данным следователей, женщина спрятала тело ребенка в чемодан и отнесла его к мусорным контейнерам, чтобы скрыть следы преступления. На допросе она призналась, что планировала покончить с собой из-за долгов и считала, что мальчик не должен «остаться один».