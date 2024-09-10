Жительница дома в Раменском, атакованного в ночь на 10 сентября дронами ВСУ, рассказала Telegram-каналу Mash, что выжила благодаря мужу — он смог выбить дверь в квартире и они выбрались. Женщина уточнила, что беспилотник ударил в квартиру на 11-м этаже, которая располагалась под их квартирой.

Мы спали, проснулись от резкого хлопка. Когда я открыла глаза, поняла, что не вижу ничего. Но не потому что темно, а потому что стоит смог и пыль. <...> Я кое-как нашла телефон, включила фонарик. Увидела завалы в коридоре. Кое-как через них переползли, — рассказала женщина.

По ее словам, после сильного взрыва в квартире обвалился пол, начался пожар и все пространство заволокло дымом. Женщина побежала в ванную, чтобы промыть глаза и намочить тряпки, а после вместе с супругом попытались выйти, но дверь заклинило. Тогда муж выбил дверь и паре удалось выйти.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Ранее рэпер Брутто (Тимур Одилбеков) из группы «Каспийский груз» показал кадры из своей квартиры в Раменском, которую повредило после атаки украинских дронов на город. Он отметил, что давно не был там, но заехал накануне вечером, чтобы переночевать.

Музыкант показал, что стекла его квартиры выбило, осколки лежат на полу. Судя по всему, также оторвало пластиковую часть двери, которая ведет на балкон. Кроме того, на кадры попал соседний дом. Можно заметить, что его фасад обгорел и пострадало остекление. Серьезно повреждены балконы.