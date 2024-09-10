Экс-боевика украинского нацбатальона «Айдар»* задержали в ЛНР

Силовики задержали жителя Новоайдарского района ЛНР, который в 2017-2018 годах воевал в составе украинского националистического батальона «Айдар»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по республике.

Задержанный рассказал, что подписал контракт с нацбатом в Артемовске. В боевых действиях мужчина участвовал год и три месяца. На опубликованном силовиками видео мужчина признался, что осознает, что «Айдар»* признан в России террористической организацией. Он также рассказал о процветании бардака и неуставных взаимоотношений в батальоне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе). Ему грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, что в марте ростовские силовики задержали другого жителя ЛНР, который участвовал в «Айдаре»*. Известно, что мужчина принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения Горловки.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ