Названа страшная деталь убийства сотрудника СК в Перми

Убийство 46-летнего главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина произошло на глазах у 11-летнего ребенка, сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник. По версии следствия, подозреваемый 9 сентября приехал к погибшему и сразу накинулся на него с топором.

Подозреваемый сам вызвал сотрудников полиции и был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство с особой жестокостью», так как преступление произошло на глазах у ребенка. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. По данным издания, следователя топором убил сожитель бывшей жены.

Ранее в СК сообщили, что в Перми убит глава регионального отдела СУ СКР Евгений Середкин. По предварительной версии, преступление не связано с профессиональной деятельностью убитого — возможным мотивом считается ревность. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Следствие прорабатывает все версии случившегося.

Главу районного отдела СК в Перми зарубили топором

Позже СМИ выяснили, что в Перми по делу об убийстве сотрудника СК задержан пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. Поздним вечером 9 сентября злоумышленник позвонил в квартиру полковника юстиции и дождался, когда он откроет дверь. После этого он набросился на жертву.