Жители деревни Прудки в Подмосковье сняли на видео обломки атаковавшего регион беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах видны крупное шасси с колесами от взорвавшегося украинского дрона, а также дыра в заборе, которую оставили падающие обломки. По информации издания, обломки разбросало на десятки метров.

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов России — всего было выпущено 144 БПЛА, часть из них были уничтожены в Подмосковье.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Ранее жительница подмосковного Раменского рассказала о моменте атаки беспилотника на жилой дом.