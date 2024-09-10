Жители Раменского рассказали о первых минутах после удара БПЛА по дому

Спасательные службы после взрыва дрона Вооруженных сил Украины в доме на Спортивном проезде в Раменском приехали быстро. Об этом телеканалу "360" рассказала жительница соседнего дома Татьяна.

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По ее словам, после случившегося соседи сразу же стали выходить во двор. Сама она получила легкое ранение щеки, когда вышла на балкон, почувствовав запах гари. Именно в этот момент прилетел второй дрон. Взрывная волна выбила стекла на ее балконе.

Другая жительница Раменского отметила, что видела по меньшей мере пять машин скорой помощи, которые прибыли к дому, где в результате атаки БПЛА начался пожар. На верхних этажах дома видели огонь. Третья очевидица произошедшего, проживающая на 13-м этаже пострадавшего дома, рассказала, что дроны прилетели около 4:00 мск.

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При этом взрывы она начала слышать за два часа до этого. Сейчас она находится в пункте временного размещения, без документов и денег. Ее осмотрели врачи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что эвакуированные жители размещаются в пунктах временного пребывания во Дворце культуры имени Воровского и в школе, расположенной на улице Высоковольтной. После атаки БПЛА ВСУ в ПВР Подмосковья заселили 43 человека.