Фигурантка дела Долиной попросила отпустить ее из СИЗО

Курьер Анжела Цырульникова, обвиняемая в причастности к хищению средств певицы Ларисы Долиной, попросила отпустить ее из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В апелляционной жалобе Цырульникова заявила, что ранее не была судима и имеет на иждивении двух детей, которых нужно подготовить к школе. Кроме того, сейчас ее несовершеннолетней дочери требуется операция. В документе также указывается, что ранее женщина работала в библиотеке.

Суд счел, что арест был проведен обоснованно. В связи с этим жалобу Цырульниковой на меру пресечения отклонили.

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников. СМИ писали, что «сотрудники спецслужб» уговорили артистку продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Долина пожаловалась, что в ее жизни происходит кошмар из-за квартиры

Недавно певица подала в суд на покупательницу квартиры, москвичку Полину Лурье, потребовав аннулировать сделку. Новая собственница настаивает, что приобрела недвижимость законно. При этом Долина утверждает, что от нее требуют выехать из квартиры, шлют угрозы и взломали социальные сети.