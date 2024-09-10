Московский школьник отдал аферисту 4,5 млн рублей

В Москве правоохранители задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, его подозревают в мошенничестве в отношении своего несовершеннолетнего знакомого. Об этом сообщает «МВД Медиа».

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По предварительной информации, мужчина выяснил, что у 17-летнего юноши есть в распоряжении несколько миллионов рублей. Мужчина убедил подростка, что тому нужно начать бизнес по перепродаже в России техники, закупленной за рубежом. За несколько месяцев под предлогом инвестирования в совместное дело аферист выманил у школьника 4,5 млн рублей.

Когда мужчина получил всю сумму, то сначала заявил о сложностях с поставками, а затем перестал выходить на связь.

По данным полиции, аферист изначально не планировал никакого бизнеса, а украденными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.