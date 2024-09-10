Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента попадания одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажку в подмосковном Раменском. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден взрыв, начавшийся в результате прилета дрона по многоэтажному дому. Образуется шар пламени, после которого слышен громкий звук детонации.

Видеозапись, по данным канала, cнята на Высоковольтной улице. Других подробностей о ситуации не приводится.

Женщина погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.