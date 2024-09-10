Бетонная плита рухнула на семилетнюю девочку в Туве

В Туве устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, на семилетнюю девочку упала бетонная плита. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

© СК РФ по Республике Тыва

Инцидент произошел в поселке Каа-Хем, группа детей играла во дворе домов по улице Садовой. На семилетнюю девочку обрушилась бетонная плита. Из-под завала ребенка спасли соседи.

Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту травмирования ребенка проверку проводит республиканский СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве двухлетнего ребенка придавило упавшим телевизором. Мальчик открыл дверцу тумбочки и потянул на себя стоявший на ней телевизор. Тяжелая техника упала ребенку на голову. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. По предварительной информации, у него диагностирован ушиб головного мозга. Мальчик находится в отделении реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.