На нефтепроводе в российском регионе произошел пожар

На нефтепроводе в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Огонь распространился на территории Гаршинского месторождения, жертвами пожара стали два человека. Прокуратура после случившегося начала проверку, на место происшествия выехал испоглняющий обязанности прокурора района Иван Вялых.

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«В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов», — сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Baza, еще три человека пострадали. Информация об этом официально не подтверждена. Пожар, предварительно, начался во время сварочных работ.

26 августа произошел пожар на нефтезаводе в Омской области. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар полностью потушили на следующий день, 27 августа. Он затронул почти половину мощностей предприятия из-за повреждения и остановки работы установки первичной переработки нефти АВТ-1, через которую проходит 41 процент от всей переработки на нефтезаводе.