Раскрыты детали дела арестованного военкома

Следователи вменяют три преступных эпизода коррупции военному комиссару Преображенского района Москвы Сергею Тригилеву, арестованному в июле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По версии следствия, с ноября 2022-го по июнь 2023 года военком в составе организованной группы, в которую вошли начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, врач-терапевт по фамилии Аксенова и посредник Семенова получили деньги от трех призывников, которые за взятки хотели получить освобождение от прохождения срочной военной службы в Российской армии по состоянию здоровья.

Военком и соучастники должны были внести ложные данные о наличии у взяткодателей заболеваний, не позволяющих им служить.

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В ходе обысков у Тригилева силовики нашли крупную сумму денег, в том числе и в иностранной валюте, а также дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества.

В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома и Титовца по обвинению в получении взятки.