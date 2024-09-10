Появились новые кадры после атаки БПЛА в Раменском

Появилось видео после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Раменском городском округе Московской области, новые кадры опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, что у части квартир выгорели или обрушились балконы, выбиты стекла окон.

Как пишет канал, жильцы выбежали на улицу после первого же удара, внутри остались домашние животные.

«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Утром во вторник, 10 сентября, стало известно, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов России — всего было выпущено 144 БПЛА, часть из них были уничтожены в Московской области.

Сообщалось, что атака была осуществлена, в частности, дронами самолетного типа, которые способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.