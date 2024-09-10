Женщина погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском

Во время атаки беспилотников ВСУ на Москву в Раменском районе стало известно о гибели девятилетнего ребенка. Однако информация не подтвердилась. Подробности об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Информация о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА не подтвердилась, погибла 46-летняя женщина», – отметил губернатор.

По информации Воробьева, на место происшествия были направлены все экстренные службы. Также там находится глава Раменского городского округа. Организован штаб. У дома дежурят скорая и реанимация.

Пожар в жилом доме в Раменском потушен

Еще один беспилотник попал в дом на улице Высоковольтной. Повреждена квартира на 9-м этаже, есть пострадавшие. Эвакуированных жильцов размещают в пунктах временного пребывания, которые организованы во дворце культуры и школе.

Видео с места событий опубликовали местные телеграм-каналы, пишет 360.ru.

Ранее еще несколько украинских беспилотников, летевших на Москву, сбили в Подольском городском округе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.