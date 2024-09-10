Воробьев: В результате атаки дронов ВСУ в Раменском погиб девятилетний ребенок

Девятилетний ребенок погиб в результате попадания беспилотника ВСУ в квартиру на Спортивном проезде в Раменском. Об этом сообщил во вторник, 10 сентября, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Он уточнил, что произошло возгорание квартир в районе 11-12 этажей, в настоящее время пожарные тушат огонь.

Еще один человек пострадал в результате попадания БПЛА в квартиру на Высоковольтной улице.

— Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной, — написал глава региона в Telegram-канале.

Всего этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.