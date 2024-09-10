Обломки беспилотника упали в районе аэропорта «Жуковский»

В районе аэропорта Жуковский упали части сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский", - написал он.

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Согласно данным онлайн-табло аэропорта, ближайший рейс, который должен был приземлиться, - из Екатеринбурга. Пока он числится в системе как задержанный до 07:45, тогда как по графику он должен был прибыть в 06:20.