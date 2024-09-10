$90.39+0.5699.91+0.19
Почта

В районе аэропорта Жуковский упали части сбитого БПЛА

В районе аэропорта Жуковский упали части сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали в районе аэропорта «Жуковский»
© РИА Новости
"Устраняются последствия падения осколков от сбитого БПЛА в районе аэропорта Жуковский", - написал он.

В Черкасской области вновь раздались взрывы

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, ближайший рейс, который должен был приземлиться, - из Екатеринбурга. Пока он числится в системе как задержанный до 07:45, тогда как по графику он должен был прибыть в 06:20.

Происшествия
Сергей Собянин
Москва
Екатеринбург
3