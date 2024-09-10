В подмосковном Раменском при атаке БПЛА произошел пожар в многоэтажке

При отражении атаки беспилотных летательных аппаратов загорелась многоэтажка в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы», — написал городской глава. Иные подробности он не уточнил.

Собянин: осколки БПЛА упали на территории частного домовладения в Троицком

Еще один беспилотник был сбит в городском округе Коломна. В районе аэропорта Жуковский устраняются последствия падения осколков от сбитого аппарата.

Иные подробности он не уточнил.