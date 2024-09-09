В США комиссар полиции уйдет в отставку из-за дела о коррупции

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Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в связи с сообщениями о федеральном расследовании о возможной коррупции в отношении него. Об этом сообщает Politico.

В частности, Кабана подозревают в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генконсульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. ФБР уже провело у него обыски.

«Ожидается, что комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в ближайшие дни на фоне новостей о федеральном расследовании, связанном с возможной коррупцией», — приводятся в тексте слова источников Politico, знакомых с этим вопросом.

При этом мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал сообщений об отставке Кабана слухами, но не смог подтвердить, что в ближайшие месяцы он продолжит занимать пост комиссара полиции города.