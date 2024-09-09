Арестованы 12 участников массовой драки в поселке Афипский

Полиция после массовой драки в поселке Афипском в Краснодарском крае задержала и доставила в отделение 54 человек, 12 из них пробудут под арестом от 2 до 7 суток, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в субботу, 7 сентября. В общей сложности, в драке на площади у местного ДК приняли участие порядка 60 человек — местных жителей и приезжих.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В СК РФ уточнили, что за неповиновение стражам порядка в административном порядке задержаны 12 человек. Среди них 11 работников нефтеперерабатывающего завода, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель.

После массовой драки в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

В ведомстве отметили, что в порядке статьи 91 УПК РФ был задержан уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона, активный участник конфликта, нарушивший общественный порядок.

По данным газеты, в медицинские учреждения района никто из участников драки не обращался. Вместе с тем, после резонансной истории жители Афипского потребовали от властей решить проблему с приезжими специалистами.