Двоих иностранцев ждет суд за изнасилование девушек в Москве

В Москве завершено расследование уголовного дела, возбужденного после изнасилования женщин на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигурантами процесса стали два гражданина Киргизии. С обоими провели все необходимые следственные действия, на данный момент мужчины находятся под стражей.

В рамках расследования специалисты провели все необходимые экспертизы, результаты указывают на причастность иностранцев.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – поделились в ведомстве.

Уголовное дело возбудили после инцидента, который произошел в июле текущего года. По версии следствия, мужчины заметили, что в квартире, где они находились, две девушки находятся в беспомощном состоянии и надругались над ними.

Известно, что этим вечером иностранцы выпивали, с пострадавшими они практически не были знакомы. Изнасилование один из фигурантов записывал на видео.