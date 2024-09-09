Во Вьетнаме обрушился мост с автомобилями

Более десяти человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама. Об этом сообщает VnExpress.

Мост через реку Красную во Вьетнаме обрушился днем 9 сентября из-за супертайфуна «Яги». На тот момент на нем находилось несколько автомобилей и мотоциклов, которые в результате упали в воду.

«Точное количество людей, находившихся на мосту, не установлено. Пропавшими без вести на данный момент считаются 13 человек», — говорится в тексте.

Отмечается, что, согласно первым подсчетам, на мосту в момент обрушения находились около десяти автомобилей и два мотоцикла. Также известно о четырех спасенных из воды людях, их вытащили на берег местные рыбаки. Поисково-спасательные работы продолжаются, но их затрудняет подъем речной воды после супертайфуна «Яги» и большая скорость течения реки.

В настоящее время мост опечатан, движение перекрыто.

Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна «Яги» в северных провинциях Вьетнама погибли 59 человек, еще 299 пострадали.