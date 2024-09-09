Полиция задержала зачинщика драки со стрельбой в пермском клубе

Полиция задержала мужчину, устроившего драку с охранниками в пермском ночном клубе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Инцидент произошел в баре-ресторане «Доски» (ТЦ «Колизей Атриум», улица Ленина, 60) в ночь на воскресенье, 8 сентября.

В заведение явились трое нетрезвых мужчин. Охрана попыталась не пустить их в бар, началась потасовка. Один из дебоширов достал пневматический пистолет и попытался напугать оппонентов. Охранник в ответ на его угрозы выстрелил из газового пистолета.

В драке пострадали три человека. От госпитализации они отказались.

На кадрах, опубликованных очевидцами, заметна кровь на полу и стенах бара. На заднем плане стоит скорая помощь.

В МВД пояснили, что зачинщик конфликта задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.