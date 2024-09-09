Дело возбудили в отношении расправившегося над дочерью россиянина

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя, подозреваемого в расправе над 18-летней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следствие установило, что 8 сентября мужчина в состоянии опьянения нанес дочери дома множество ударов ножом по телу, голове и шее. Его задержали по горячим следам и госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что после расправы над дочерью мужчина бегал с ножом по подъезду, кричал и угрожал соседям. Те вызвали полицию. Ранее задержанный был судим за разбой и угон автомобиля.

9 сентября в Свердловской области суд приговорил мужчину к 7,5 года за расправу над знакомым во время ссоры.