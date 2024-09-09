Появились подробности жизни исчезнувшей на Бали россиянки

Над родом пропавшей в Индонезии россиянки Александры Мордовиной висит страшное проклятие, из-за которого все женщины в семье внезапно и трагически умирают. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказали друзья и знакомые девушки.

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Племянник пропавшей рассказал, что его тетя уже давно жила на Бали и решила подняться на вулкан местный Ринджани в одиночку через несколько суток после празднования дня рождения, которое она отметила 29 августа. Чтобы добраться до точки с наиболее живописным и впечатляющим видом необходимо преодолеть довольно длинный и опасный путь, поэтому выходить на маршрут без сопровождения довольно рискованно.

Судьба Александры была крайне непростой. В свои 44 года она уже успела лишиться матери и старшей сестры. С детства девушка жила на севере России и мечтала сменить климат, поэтому и перебралась на Бали. По словам знакомой, Мордовина никогда не была в депрессии и не жаловалась на суицидальные мысли. За всю свою жизнь Александра посетила много стран и «искала себя». Кроме того, девушка работала дизайнером из дома и имела неплохой доход.

— Саша — духовный человек. Она точно была крещеной, но на Бали, кажется, в буддизм подалась, не уверена. Мы все одноклассники и ее знакомые в шоке, что она пропала. Надеемся, что все обойдется, — передает слова знакомой Александры aif.ru.

Россиянка пропала в горах Индонезии

Правозащитник Константин Ерохин обратился в российское консульство в Индонезии с просьбой помочь в поисках пропавшей.