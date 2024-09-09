Аферисты заставили москвичку продать квартиру и набрать кредитов

Москвичка продала квартиру, оформила кредиты на крупные суммы Полученные средства в размере 36,3 млн рублей женщина перечислила мошенникам, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Потерпевшая, юрист по образованию, рассказала в полиции, что с ней связались неизвестные злоумышленники. Они представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, оказали сильное психологическое воздействие.

Под их давлением, пояснила москвичка, она взяла три кредита — на 4,8 млн рублей, 6 млн и 8 млн. Кроме того, за 12,5 млн рублей продала квартиру.

Личные средства, деньги, полученные от продажи квартиры и от кредитных организаций она перевела на счета жуликов. Общий ущерб составил 36,3 млн рублей.

Проводится доследственная проверка.

Напомним, что в последние годы в России активизировались аферисты. Они используют различные схемы обмана, комбинируют их, совершенствуют.

На фоне этого ЦБ РФ, силовые ведомства постоянно предупреждают о новых мошеннических схемах, сообщают о том, что их сотрудники не требуют никаких данных по телефону, в социальных сетях, не просят представить коды из SMS и другую конфиденциальную информацию.