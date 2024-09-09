«Оземпик» привел к смерти более 160 человек в США

Издание Daily Mail сообщает, что из-за препаратов для похудения в США погибло 162 человека.

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Согласно информации издания, к смерти приводили препараты для быстрого похудения, а также препарат от диабета «Оземпик», который также часто используют для сброса лишнего веса. При этом источник подчеркивает, что ни в одном из случаев так и не было доказано, что смерть напрямую вызвана препаратами.

«Смертельные случаи были зарегистрированы в базе данных FAERS Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которая используется для мониторинга безопасности лекарственных препаратов после их одобрения и выхода на рынок», — сообщает источник.

Как сообщает Daily Mail, в статистике упоминается несколько случаев смерти, в которой могли большую роль сыграть указанные препараты. К примеру, там упоминается два смертельных сулчая, при которых жертвы захлебнулись собственной рвотой после употребление препаратов для похудения. При этом в 2023-2024 годах был зафиксирован рост смертей, к которым могли привести такие препараты.

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