Названа вероятная причина крушения самолета-амфибии «Алекс-251»

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Наиболее вероятной версией крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье является отказ агрегатов. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Собеседник агентства отметил, что «Алекс-251» является единственным экземпляром с бортовым номером RA1240G.

«Именно эта машина и потерпела крушение. Наиболее вероятная версия — отказ систем самолета», — сказал он.

Собеседник ТАСС исключил версию с ошибкой пилотирования, поскольку «Алекс-251» управлял опытный летчик и борт упал сразу после взлета.

Стала известна личность летчика разбившегося в Подмосковье самолета

Напомним, что самолет-амфибия разбился 9 сентября под подмосковной Рузой. Оба пилота погибли. Других жертв и разрушений нет. Самолет принадлежал аэроклубу «Ватулино» и упал рядом с аэродромом.