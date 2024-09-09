Мать девочки-квадробера с концерта Mia Boyka призналась в убийстве

Елена, мать девочки-квадробера, подвергшейся травле после инцидента на концерте Mia Boyka, рассказала, что сидела в тюрьме шесть лет за убийство бывшего мужа. Признание прозвучало в рамках подкаста блогера Анны Ениной «Неженское дело».

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Женщина рассказала, что вынуждена воспитывать четверых детей в одиночку. Впервые она вышла замуж в 17-летнем возрасте, тогда женщина родила двоих детей, однако вскоре «букетно-конфетный период закончился» и она осталась одна с детьми на руках.

Спустя три года после развода женщина вступила в отношения с мужчиной младше нее на четыре года и вновь забеременела. По словам Елены, супруг злоупотреблял алкоголем, что, в свою очередь, приводило к насилию с его стороны. Он дважды поднимал руку на нее. В третий раз, когда он, находясь в нетрезвом состоянии, снова начал избивать Елену, женщина вступила с ним в драку, что привело к трагедии.

— Я его разбудила, чтобы переложить на кровать. Он проснулся и просто начал меня убивать. Он вообще не понимал, что делает. В его глазах я видела лишь то, что будет с моими детьми, если он меня убьет. Проснулась семилетняя дочка, и я ей сказала нести нож. Я выхватила нож, оттолкнула его от меня и, размахивая ножом, сказала не подходить. Он замахнулся на меня и напоролся на нож. Я его ранила на 1,8 сантиметра. Если бы была цель его убить, то загнала бы нож сильнее. А это он сам наткнулся, — рассказала мать девочки.

Елена вызвала полицию, но к их приезду ее муж уже скончался от внутреннего кровотечения. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы за то, что она не вызвала скорую помощь своему истекающему кровью супругу.

Певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, публично унизила восьмилетнюю девочку перед зрителями на концерте в Надыме, потому что ребенок считает себя квадробером. Что известно о скандале, в который оказались вовлечены и другие звезды шоу-бизнеса, — в материале «Вечерней Москвы».