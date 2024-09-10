Военкор задал Алаудинову два вопроса после драки чеченцев в Анапе

Военный корреспондент Юрий Котенок задал вопросы командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову в связи с его заявлением в защиту участников драки в Анапе. Он ранее вступился за чеченцев, которые участвовали в конфликте.

— Несколько вопросов: есть ли подтверждающие данные, что отвергнутых ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, зачастую правонарушители прикрываются именно этим, — написал журналист в Telegram-канале.

Также он предположил, какова была бы реакция общественности на произошедшее, если бы национальности девушек и мужчин были противоположными. Котенок подчеркнул важность беспристрастного правосудия и призвал предоставить доказательства и обстоятельства конфликта на всеобщее обозрение.

— Если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин — русских? Представили? Вот и славно, — заявил военкор.

Двое чеченцев, которые устроили драку в Анапе, просто решили постоять за себя в ответ на оскорбления и агрессию. Об этом 9 сентября сообщил Апти Алаудинов.