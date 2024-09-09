В Москве арестовали двух мужчин после стрельбы на Патриарших прудах

Пресненский суд Москвы отправил под арест двух мужчин, задержанных после инцидента со стрельбой у ресторана на Патриарших прудах, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Речь идет о Руслане Сивакове и Дмитрии Харитонове, которые пробудут под стражей до 2 ноября 2024 года. Им предъявлены обвинения в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК.

Накануне прокуратура Москвы сообщала, что в ресторане на Малой Бронной произошла ссора между посетителями, в ходе которой, предположительно, использовалось травматическое оружие.

Данных о пострадавших нет. МВД уточнило, что по подозрению в участии в конфликте задержан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При нем обнаружили два травматических пистолета, передает «Радиоточка НСН».