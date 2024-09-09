Трое человек скончались в Армении от лихорадки Западного Нила

В Армении от лихорадки Западного Нила скончались три человека. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава Армении.

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— Скончавшиеся пациенты страдали хроническими заболеваниями. Обоим было за 80 лет, — цитирует сообщение из ведомства издание «Sputnik Армения».

Аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал о лихорадке Западного Нила — опасном заболевании, передаваемом через укусы комаров. В 2009 году смертность составляла 4–4,5 процента, что выше, чем при заражении коронавирусом.

Ранее врачи узнали, что причиной массовой гибели птиц в Варшаве стал вирус Западного Нила. Эта информация следует из результатов опубликованного совместного заявления главного ветеринарного врача и главного санитарного врача Польши.

В начале августа в Татарстане зарегистрировали три новых случая заболевания лихорадкой Западного Нила, в результате чего общее число зараженных достигло девяти человек.

В то же время в Астраханской области было выявлено четыре случая заражения лихорадкой.

Лихорадка Западного Нила, распространяющаяся по США и Европе, не грозит началом эпидемии в России. Об этом заявил биолог и вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков. По его словам, заболевание передается через укусы комаров и большинством людей переносится достаточно легко. Среди возможных симптомов эксперт выделил повышение температуры, озноб, тошноту и головокружение.