Зоозащитники опровергли названную ранее причину смерти «российского кита-шпиона»

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Вскрытие показало, что обнаруженный мертвым у берегов Норвегии кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России, умер не от огнестрельного ранения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на норвежскую полицию.

Ранее зоозащитники заявили, что Хвальдимир мог быть убит с помощью огнестрельного оружия. Однако рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров не выявил никаких травм, которые бы свидетельствовали об огнестрельном ранении.

«Также не было найдено никакого снаряда», — добавили в норвежской полиции.

На этом фоне правоохранители пришли к выводу, что прямых доказательств причастности человека к смерти Хвальдимира нет.

Напомним, что белуху обнаружили весной 2019 года на севере Норвегии рыбаки. На ней была сбруя с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим и появились предположения о том, что кит является «российским шпионом». Его обнаружили мертвым 31 августа.