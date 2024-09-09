Двое москвичей вступили в словесный конфликт в метро. Затем перепалка переросла в драку, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Об этом пишет «Блокнот».

Инцидент произошел вечером 8 сентября, на станции «Севастопольская» на «зеленой» ветке метро.

«Один мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это агрессивно настроенный 39-летний злоумышленник нанес оппоненту более пяти ударов рукой в область лица, после чего тот упал», — отметили в пресс-службе.

После этого хулиган отошел от потерпевшего, затем вернулся и попытался оказать ему первую помощь.

На станции метро в Москве произошла драка

Врачи осмотрели 47-летнего пострадавшего и госпитализировали его с травмами тяжелой степени тяжести. Нападавшего удалось задержать, ему грозит до восьми лет колонии, уточнили в МВД.