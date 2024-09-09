Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали за пропаганду педофилии

Генеральный директор сервиса «Кинопоиск» Александр Дунаевский получил штраф по административной статье «Пропаганда педофилии». Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

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Соответствующее решение вынес мировой судья участка №374 Таганского района.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным издания «Подъем», Дунаевский получил штраф из-за того, что на «Кинопоиске» можно было посмотреть фильм «Любовь» режиссера Гаспара Ноэ, где в постельной сцене участвует персонаж, которому, по сюжету киноленты, 16 лет.

«Кинопоиск» заявил изданию, что будет оспаривать решение суда, так как в России 16 лет — это возраст согласия, а в указанной сцене нет принуждения либо насилия.

В мае в отношении «Кинопоиска» и онлайн-кинотеатра Wink составили административные протоколы за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Сервисам грозили штрафы в размере от 1 до 4 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.