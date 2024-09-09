Москвич жестоко избил мужчину в метро

Житель столицы нанес пять ударов в лицо мужчине из-за конфликта при проходе на платформу метро. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— Один мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это агрессивно настроенный злоумышленник нанес оппоненту более пяти ударов рукой в область лица, после чего тот упал, — сообщили на официальном сайте ведомства.

В результате произошедшего потерпевшего госпитализировали с травмами тяжелой степени. Нападавший был задержан, ему теперь грозит до восьми лет колонии.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, которые избили своего знакомого сокурсника на станции московского метро «Деловой центр». Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени.